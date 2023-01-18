На жаль, внаслідок авіакатастрофи є багато загиблих та постраждалих. Серед жертв є дитина.
До теми Почула жахливий гул та побачила червоне полум'я, – журналістка 24 Каналу про трагедію у Броварах
У Броварах завершили рятувальні роботи
Як повідомили у ДСНС, станом на 15:45 у місті Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено.
Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина. Постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.
На місці події працюють фахівці / фото 24 Каналу
Зруйнований дитячий садочок / фото 24 Каналу
Що зараз відбувається на місці трагедії / фото 24 Каналу