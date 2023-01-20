Про загибель Марини повідомили у мережі, інформує 24 Канал. Відомо, що жінка була перукаркою-модельєркою.
Зверніть увагу Є кілька стабільно важких: у Нацполіції розповіли про стан дітей, постраждалих у Броварах
У Броварах загинула мама трьох дітей
Як стало відомо, без мами залишилося троє малолітніх дітей. У день, коли сталася авіакатастрофа, Марина Грановська привела своїх діток до дитячого садочку.
Коли падав гелікоптер, жінка виходила із садочка. Її довго не могли знайти, але згодом тіло Марини виявили обгорілим.
Сім'я Марини / фото із соцмереж
Діти Марини / фото із соцмереж
Як виглядала Марина / фото із соцмереж
Марина загинула під час трагедії у Броварах / фото із соцмереж
Марина була перукаркою-модельєркою / фото із соцмереж
Якщо ви хочете допомогти родині Марини, відправити кошти на карту її чоловіка – Грановський Анатолій Васильович.
Отримувач платежу:
- Грановський Анатолій Васильович
IBAN:
- UA983052990262026400943072428
Рахунок отримувача:
- 262026400943072428
Карта Анатолія:
- 4731 1856 3454 7076
Катастрофа у Броварах: останні новини
- 18 січня вертоліт впав поруч із дитсадком. Трапилося це, коли у дошкільному закладі перебували 73 дитини. Внаслідок авіакатастрофи пожежею було пошкоджено будівлю.
- Як стало відомо, керівництво МВС, яке перебувало на борту гелікоптера, летіло в одну з прифронтових областей.
- До речі, у Броварах під час трагедії старшокласники 5 та 8 ліцеїв міста не розгубилися й одними з перших кинулись на допомогу. Мовиться про Андрія Доценка, Антона Прищепу, Віктора Комісарова та Гліба Касьяна.
- Так, четверо друзів-старшокласників стали одними з перших, хто почав витягати дітей з палаючої будівлі. Крім того, хлопці взяли у вихователів прізвища й імена дошкільнят. Завдяки цьому змогли знайти батьків чотирьох дітей.