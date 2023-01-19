Старшокласники 5 та 8 ліцеїв міста не розгубилися й одними з перших кинулись на допомогу. Мовиться про Андрія Доценка, Антона Прищепу, Віктора Комісарова та Гліба Касьяна.

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Мер подякував юнакам за відвагу

Очільник Броварів зустрівся з місцевими супергероями. Він зазначив, що хлопці рятували малюків з палаючого приміщення, сконтактовували наляканих дітей з їхніми батьками, відводили малечу в безпечні місця.

Зустрівся з героїчними хлопцями, щиро радий знайомству, щиро пишаюся нашою молоддю!

– зазначив Сапожко.

Крім того, юнаки організували благодійний збір коштів, які спрямують на допомогу постраждалим 18 січня.

Мер Броварів зустрівся з юними рятувальниками / Фото Ігоря Сапожка

Школярі міста рятували дітей після катастрофи

Четверо друзів-старшокласників стали одними з перших, хто почав витягати дітей з палаючої будівлі. Крім того, хлопці взяли у вихователів прізвища й імена дошкільнят. Завдяки цьому змогли знайти батьків чотирьох дітей.

Також за словами хлопців, автівки, припарковані обабіч дороги, серйозно ускладнили роботу екстрених служб.

Тому вони разом з іншими небайдужими звільнили проїзд до установи для "швидких", рятувальників та поліції. Для цього вони відтягнули машини, які заваджали проїзду.

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