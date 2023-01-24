Тетяна Шутяк була сильною та сміливою жінкою. Її поховали 22 січня у селі Соколівка, що на Хмельниччині.

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Тетяна Шутяк була неймовірно сильною

24 січня Тетяні Шутяк мало б виповнитися 27 років. Однак страшна катастрофа обірвала життя молодої, професійної, надзвичайно сміливої, сильної й талановитої жінки.

Вона не боялася викликів, вона завжди була підтримкою та опорою для усіх нас. Це гірка втрата для нашої родини ДСНС – Тетяна була дійсно неймовірно сильною,

– розповіли рятувальники.

За їхніми словами, у світі є небагато людей, які були так само відданими своїй роботі, як Тетяна. Вона увесь свій час віддала справі, якою жила.

"Скільки б не минуло часу, ми завжди згадуватимемо її сонцесяйну посмішку, упевнений погляд, відкритість і доброту її душі", – додали у ДСНС.

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Що відомо про Тетяну Шутяк

Тетяна закінчила школу із золотою медаллю, пізніше з відзнакою – юридичну академію. Після академії потрапила на стажування у Верховну Раду і залишилася там працювати, була помічником народного депутата Дениса Монастирського.

А коли його призначили міністром, то пішла працювати з ним у МВС.

Нагадаємо, що 22 січня тіло Тетяни Шутяк привезли у рідне село, де з нею попрощалися рідні та друзі. Її поховали на кладовищі села Соколівка.