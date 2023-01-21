У Ніжинському авіаційному загоні зараз не коментують загибель екіпажу під час катастрофи у Броварах, тому що це таємниця слідства. Проте підполковник цивільного захисту Олександр Нікшун наголосив, що екіпаж вертольота був досвідченим.

До теми У Ніжині відбулось прощання з екіпажем, який загинув у авіакатастрофі в Броварах

Що відомо про бортового механіка Івана Касьянова

Бортовий механік Іван Касьянов, який загинув з іншими членами екіпажу та керівництвом МВС, мріяв з дитинства працювати в ДСНС. Чоловік міг залишитися працювати в Києві, але повернувся до Ніжина, вступив на службу до авіаційного загону і будував плани на життя.

Валентина Ільченко, вчителька зарубіжної літератури 16 гімназії в Ніжині, де навчався Іван, дружить з його мамою Вона розповіла, як дізналась про втрату свого учня.

Мені прийшло повідомлення від Валентини Іванівни, в якій було сказано три слова: "Немає мого синочка",

– сказала пані Валентина.

Людмила Сидорович, класна керівничка Івана Касянова, розповіла, що хлопець із дитинства мріяв працювати у ДСНС. Для цього він пройшов довгий шлях – навчався у Державному університеті інфраструктури та технологій, після цього вступив до лав ЗСУ, далі було навчання у Національному авіаційному університеті. З 2017 року працював у ДСНС, а у 2020 році став бортовим механіком.

Для мене оця звістка, що Вані вже немає – це страшна трагедія. Це був шок, тому що, як кажуть забирають кращих,

– сказала пані Людмила.

Підполковник цивільного захисту Олександр Нікшун наголосив, що екіпаж вертольота був досвідченим. А ніжинський міський голова Олександр Кодола додав, що на вертольоті, який розбився у Броварах, працювали із 2020 року. Гелікоптер та команда брали участь у багатьох місіях.

Стосовно цього екіпажу – це досвідчені пілоти, працівники ДСНС. Більше того вони вже давно освоїли цей вертоліт, який за нашими даними працює в Україні вже з 2020 року, і саме цей гелікоптер французького виробництва залучався не раз із транспортування особового складу ДСНС, до рятувальних і різних операцій,

– сказав Олександр Кодола.

Також у цьому польоту загинули такі працівники ДСНС:

Олександр Василенко – командир повітряного судна, закінчив Харківський інститут льотчиків, літав на Мі-8, Мі-9, Мі-24. У середині двохтисячних років перебував із миротворчою місією в Ліберії та Сьєрра-Леоне. Учасник АТО. Працював у Ніжинському авіазагоні із 2011 року.

Констянтин Коваленко — пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення. Він прийшов до Ніжинського авіаційного загону у 2021 році, до цього служив в авіаційній частині у Львівській області. Був учасником АТО.

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