МВС нагадало, про що говорив Денис Монастирський перед катастрофою у Броварах. Останнє інтерв'ю з міністром внутрішніх справ транслювали на телемарафоні "Єдині новини" 18 січня 2023 року, проте воно було записане 31 грудня 2022 року.
До теми Рідні дізнались про трагедію з новин: що відомо про екіпаж, який загинув у Броварах
Фрагмент з останнього інтерв'ю Монастирського
Міністр розповідав, що після завершення війни в Україні буде найбільш розгалужена і досвідчена піротехнічна службу на континенті. І це те, що вже дуже цікавить європейських партнерів.
Ми говоримо про входження нашої системи МВС у механізм цивільного захисту. Це такий механізм загальноєвропейської допомоги у випадках надзвичайних ситуацій. І вони вже запитують: ваш досвід з розмінування, досвід з евакуації, досвід з пожежогасіння, що відбувається зараз. І як можливо надавати відповідну допомогу для країн Європи. Вони дуже, дуже зацікавлені,
– розповідав Монастирський.
27 січня – 9 днів після трагедії в Броварах
- Зранку 18 січня у Броварах біля дитячого садочка впав гелікоптер, у якому перебували 10 людей. Керівництво МВС летіло у відрядження в одну з прифронтових областей. Загинули 14 людей, з них міністр Денис Монастирський.
- Окрім нього загинули члени екіпажу, заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Також на борту були: заступниця керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, двоє охоронців міністра – Михайло Павлушко та Андрій Маринченко, а також фотограф Микола Анацький.
- Окрім тих, хто був на борту, загинули 4 людей, які були біля садочка – з них дитина 2017 року народження.
- 21 січня у Києві відбулось прощання з керівництвом МВС. Цього ж дня попрощалися з маленькою Міланою Пономаренко та її мамою Оленою, а також екіпажем ДСНС. 22 січня попрощалися з Тетяною Бойченко, Тетяною Шутяк та Андрієм Маринченко.