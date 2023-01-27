МВС нагадало, про що говорив Денис Монастирський перед катастрофою у Броварах. Останнє інтерв'ю з міністром внутрішніх справ транслювали на телемарафоні "Єдині новини" 18 січня 2023 року, проте воно було записане 31 грудня 2022 року.

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Фрагмент з останнього інтерв'ю Монастирського

Міністр розповідав, що після завершення війни в Україні буде найбільш розгалужена і досвідчена піротехнічна службу на континенті. І це те, що вже дуже цікавить європейських партнерів.

Ми говоримо про входження нашої системи МВС у механізм цивільного захисту. Це такий механізм загальноєвропейської допомоги у випадках надзвичайних ситуацій. І вони вже запитують: ваш досвід з розмінування, досвід з евакуації, досвід з пожежогасіння, що відбувається зараз. І як можливо надавати відповідну допомогу для країн Європи. Вони дуже, дуже зацікавлені,

– розповідав Монастирський.

27 січня – 9 днів після трагедії в Броварах