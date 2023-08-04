Сам Єгор Смірнов є військкомом та депутатом невеликого містечка Южне на Одещині. ДБР вже відкрило кримінальне провадження.

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Військком відправиться на фронт

Журналіст та екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що одеський військком Єгор Смирнов на час війни нажився на близько 1 мільйон доларів. Як заявив він, Смирнов надавав особам ділянки за матеріальну винагороду – гроші або певне майно.

Також журналіст повідомив, що військком зловживав службовим становищем. Зокрема, він допомагав розв'язувати питання ухилянтам, а своїм кривдникам він вручав повістки.

Одеський обласний ТЦК вже відреагував на допис та заявив, що Єгора Смирнова та двох його помічників перевели в одну з бригад, що виконує завдання на передньому рубежі.

Командування однозначно засуджує будь-які способи незаконного збагачення, зловживання посадовими повноваженнями та не дозволить прикривати подібні оборудки військовою службою,

– заявили в ТЦК.

Правоохоронні органи вже ініціювали перевірку. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Скандали навколо українських військкомів