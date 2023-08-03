На цьому наголосив під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський. Він зазначив, що одне з питань, обговорених з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, – перевірка військкомів.
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Виявили багато зловживань
Поговорили ми детально, перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти, виявлені правоохоронцями, вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень,
– наголосив глава держави.
Він також додав, що висновок після перевірок очевидний. За його словами, системі комплектування необхідні люди, котрі розуміють цінність захисту нашої держави.
"Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну. Пройшли її. На жаль, є ті, хто втратив кінцівки, але не втратив гідність, не втратив Україну", – додав Зеленський.
Скандали з затриманням ТЦК: що кажуть у Міноборони
Своїми думками щодо затримань співробітниками ТЦК СП поділився генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Він заявив, що дійсно бувають випадки, коли порушують законодавство.
Водночас він зазначив, що активне поширення цих скандальних роликів – російська ІПСО. За його словами, росіяни роблять все для того, щоб до ТЦК було негативне ставлення. Таким чином вони намагаються зірвати процес мобілізації в Україні.
Знаєте, подібні випадки трапляються (скандали із затриманням – 24 Канал), але це не в такому масовому характері, як нам намагаються показати. Зараз дуже сильно працює російська ІПСО,
– наголосив Павлюк.
Він додав, що кожне питання незаконних дій співробітників ТЦК розслідують. Правоохоронним органам відразу ж передають все, що виходить за межі закону. Водночас Павлюк зауважив, що співробітники ТЦК теж люди. І що їх часто провокують та вимушують діяти незаконно.