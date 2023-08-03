27 липня Верховна Рада України підтримала це рішення ще 90 діб проголосувавши за законопроєкти № 9532 та № 9533. 24 Канал розповідає, допоки триватиме воєнний стан і якою буде мобілізація.

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Допоки триватиме воєнний стан

Із 24 лютого 2022 року в Україні ввели воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів. Востаннє воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжували в травні – до 18 серпня.

Наразі ж воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено до 15 листопада 2023 року. Це вже восьме продовження від початку повномасштабної війни.

Зауважимо, що у зв'язку з війною та продовженням дії воєнного стану наприкінці жовтня 2023 року парламентських виборів в Україні не буде.

Що таке воєнний стан Це особливий правовий режим, який запроваджують у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності, територіальній цілісності. На територіях, на яких введено воєнний стан, утворюють тимчасові державні органи – військові адміністрації, які отримують особливі повноваження для відвернення загроз.