27 липня Верховна Рада України підтримала це рішення ще 90 діб проголосувавши за законопроєкти № 9532 та № 9533. 24 Канал розповідає, допоки триватиме воєнний стан і якою буде мобілізація.
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Допоки триватиме воєнний стан
Із 24 лютого 2022 року в Україні ввели воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів. Востаннє воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжували в травні – до 18 серпня.
Наразі ж воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено до 15 листопада 2023 року. Це вже восьме продовження від початку повномасштабної війни.
Зауважимо, що у зв'язку з війною та продовженням дії воєнного стану наприкінці жовтня 2023 року парламентських виборів в Україні не буде.