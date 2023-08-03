27 июля Верховная Рада Украины поддержала это решение еще 90 суток проголосовав за законопроекты №9532 и №9533. 24 Канал рассказывает, пока будет продолжаться военное положение и какова будет мобилизация.

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Пока будет продолжаться военное положение

С 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение и общая мобилизация на 90 дней. В последний раз военное положение и мобилизацию в Украине продолжали в мае – до 18 августа.

Пока же военное положение и общая мобилизация продлено до 15 ноября 2023 года. Это уже восьмое продолжение с начала полномасштабной войны.

Заметим, что в связи с войной и продолжением действия военного положения в конце октября 2023 парламентских выборов в Украине не будет.

Что такое военное положение Это особый правовой режим, который вводится в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости, территориальной целостности. На территориях, на которых введено военное положение, образуют временные государственные органы – военные администрации, получающие особые полномочия по предотвращению угроз.