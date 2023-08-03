Это подчеркнул во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский. Он отметил, что один из вопросов, обсужденных с министром внутренних дел Игорем Клименко, – проверка военкомов.

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Обнаружили много злоупотреблений

Поговорили мы подробно, проверка выявляет много злоупотреблений, откровенно отвратительных. Все факты, выявленные правоохранителями, они представят обязательно обществу и расследуют в рамках уголовных производств,

– подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что заключение после проверок очевидно. По его словам, системе комплектования необходимые люди, понимающие ценность защиты нашего государства.

"Ценность, а не цена решений. В военкоматах должны работать люди, которые видели войну. Прошли ее. К сожалению, есть те, кто потерял конечности, но не потерял достоинство, не потерял Украину", – добавил Зеленский.

Скандалы с задержанием ТЦК: что говорят в Минобороны

Своими мыслями по поводу задержаний сотрудниками ТЦК СП поделился генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он заявил, что действительно бывают случаи, когда нарушают законодательство.

В то же время он отметил, что активное распространение этих скандальных роликов – российская ИПСО. По его словам, россияне делают все для того, чтобы к ТЦК было негативное отношение. Таким образом, они пытаются сорвать процесс мобилизации в Украине.

Знаете, подобные случаи бывают (скандалы с задержанием – 24 Канал), но это не в таком массовом характере, как нам пытаются показать. Сейчас очень сильно работает российская ИПСО,

– подчеркнул Павлюк.

Он добавил, что каждый вопрос о незаконных действиях сотрудников ТЦК расследуют. Правоохранительным органам сразу же передают все, что выходит за пределы закона. В то же время Павлюк отметил, что сотрудники ТЦК тоже люди. И их часто провоцируют и вынуждают действовать незаконно.