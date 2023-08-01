В эфире телемарафона Александр Павлюк, первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант объяснил ситуацию, передает 24 Канал. Он отметил, что действительно бывают случаи, когда сотрудники ТЦК нарушают законодательство. В то же время активное распространение скандальных роликов – российская ИПСО.

Читайте также Проверки ТЦК и СП в Украине: в Минобороны рассказали о первых результатах

Скандалы есть, но они не такие массовые

Знаете, подобные случаи бывают (скандалы с задержанием – 24 Канал), но это не в таком массовом характере, как нам пытаются показать. Сейчас очень сильно работает российская ИПСО,

– подчеркнул Павлюк.

По его словам, оккупанты поймали эту проблему и пытаются максимально ее раздуть. Таким образом они стремятся сделать все для того, чтобы к работе ТЦК было отрицательное отношение. Это враг делает для того, чтобы сорвать процесс мобилизации в Украине.

Павлюк убеждает, что расследуют каждый вопрос незаконных действий сотрудников ТЦК. К правоохранительным органам сразу же передают все, что выходит за пределы закона. В то же время он подчеркнул, что сотрудники ТЦК тоже люди. И что их часто провоцируют и принуждают к незаконным действиям.

Я думаю, каждый из сотрудников понимает, что так поступать нельзя. И максимально себя держит в рамках,

– добавил Павлюк.

Он повторил, что часто люди сами сознательно провоцируют ТЦК. И делают это для того, чтобы создать отрицательную картинку.

Он также прокомментировал работу пабликов, в которых рассказывают, как избежать мобилизации, где раздают повестки. По словам Павлюка, эти действия – препятствование Вооруженным Силам.

Я думаю, рано или поздно правоохранительные органы и на эту проблему обратят особое внимание. Если бы все было по закону, не было бы никаких проблем. Пришла мобилизация, каждый гражданин пришел, стал на учет, согласно своей очереди, при необходимости, он получил вызов и выполняет свои обязанности,

– добавил Павлюк.

По словам Павлюка, то, что сейчас происходит – большая проблема. Но над ней уже работают. В то же время он подчеркнул, что это проблема не только ТЦК, но и всего общества. Ведь следует понимать, какая угроза предстала перед нашим государством.

Он подчеркнул, что Украины не будет, если мы не одержим победу. В таком случае не будет того, за что мы сражаемся. И тогда гибель лучших сыновей и дочерей нашего государства будет напрасной.