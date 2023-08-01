В ефірі телемарафону Олександр Павлюк, перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант пояснив ситуацію, передає 24 Канал. Він зауважив, що дійсно бувають випадки, коли співробітники ТЦК порушують законодавство. Водночас активне поширення скандальних роликів – російська ІПСО.

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Скандали є, але вони не такі масові

Знаєте, подібні випадки трапляються (скандали із затриманням – 24 Канал), але це не в такому масовому характері, як нам намагаються показати. Зараз дуже сильно працює російська ІПСО,

– наголосив Павлюк.

За його словами, окупанти спіймали цю проблему та намагаються максимально її роздути. Таким чином вони прагнуть зробити все для того, щоб до роботи ТЦК було негативне ставлення. Це ворог робить для того, щоб зірвати процес мобілізації в Україні.

Павлюк переконує, що розслідують кожне питання незаконних дій співробітників ТЦК. До правоохоронних органів відразу ж передають все, що виходить за межі закону. Водночас він підкреслив, що співробітники ТЦК теж люди. І що їх часто провокують та вимушують до незаконних дій.

Я думаю, кожен зі співробітників розуміє, що так робити не можна. І максимально себе тримає у рамках,

– додав Павлюк.

Він повторив, що часто люди самі свідомо провокують ТЦК. І роблять це для того, щоб створити негативну картинку.

Він також прокоментував роботу пабліків, в яких розповідають, як уникнути мобілізації, де роздають повістки тощо. За словами Павлюка, ці дії – перешкоджання Збройним Силам.

Я думаю, рано чи пізно, правоохоронні органи і на цю проблему звернуть особливу увагу. Якби все було за законом, то не було б жодних проблем. Прийшла мобілізація, кожен громадянин прийшов, став на облік, згідно зі своєю чергою, за необхідності, він отримав виклик і виконує свої обов'язки,

– додав Павлюк.

За словами Павлюка, те, що зараз відбувається, – велика проблема. Але над нею вже працюють. Водночас він підкреслив, що це проблема не лише ТЦК, а й цілого суспільства. Адже слід розуміти, яка загроза постала перед нашою державою.

Він підкреслив, що України не буде, якщо ми не здобудемо перемогу. В такому разі не буде того, за що ми воюємо. І тоді загибель найкращих синів і доньок нашої держави буде марною.