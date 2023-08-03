Россияне открыли огонь по городу около 16.50. Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Обратите внимание оккупанты дважды обстреляли церковь 18 века в Херсоне: пострадали спасатели

Последствия вражеского обстрела

В Херсонской ОВА сообщили, что в результате российской атаки пострадал 1 человек. Легкие повреждения после обстрела получил волонтер из Норвегии.

Ему предоставили необходимую помощь и госпитализировали в местную больницу. Пока его жизни ничего не угрожает.

Россия беспощадно обстреливает Херсон

После того, как ВСУ освободили Херсон, россияне постоянно обстреливают город с противоположного берега Днепра. Утром 3 августа под огонь попали общественный транспорт города. Наибольший цинизм добавляет то, что враг атаковал как раз тогда, когда люди ехали на работу. В результате пострадали три человека.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что россияне нанесли удар по церкви в центре города. В этот момент мимо собора проезжал троллейбус, который вез людей на работу. Прокудин уточнил, что ранения получили женщина и двое мужчин.

Сотрудники ГСЧС после обстрела отправились на место атаки, чтобы потушить пожар в соборе. Когда спасатели начали работать, россияне цинично нанесли повторный удар по собору.

В результате повторного обстрела ранения получили 4 сотрудника ГСЧС. Все они были госпитализированы, получают всю необходимую помощь. Обломками также была повреждена спецтехника спасателей.