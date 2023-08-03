С начала недели враг активно изо дня в день обстреливает Херсон, подвергая опасности жизни мирных людей. В четверг, 3 августа, пострадал старинный храм и троллейбус, который во время атаки ехал мимо. Подробно об этом рассказал в эфире национального телемарафона Александр Прокудин, глава Херсонской ОВА, – информирует 24 Канал.

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Детали атаки на Херсон

По словам главы региона, обстрелы являются привычным явлением для области и центра, однако сейчас уровень опасности вырос. Фактически захватчики лупят, куда им вздумается.

Утром враг атаковал центр Херсона, очередной террористический удар. Обстреляли церковь, построенную еще в 18 веке. Под вражеский огонь попал и троллейбус, который вез людей на работу.

В результате обстрела троллейбуса была ранена 32-летняя женщина, 53-летний мужчина и 74-летний пожилой мужчина. Он получил тяжелые травмы – медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Удар по Храму в Херсоне / Фото Суспильного

Как отметил Прокудин, из-за попадания вражеских снарядов в Свято-Екатерининский собор он загорелся. Во время второго обстрела в районе собора находились пожарные, что ликвидировали пламя. Собственно, четыре ГСЧС-ника пострадали.

Когда приехали спасатели, россияне открыли повторный огонь. У двух спасателей диагностировали контузию, у другого – тоже контузия, но вместе с тем ранение руки и лица. Еще у одного – закрытый перелом. Они находятся в больнице.

Во время атаки на Херсон пострадали спасатели / Фото ГСЧС

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Упомянем напоследок, что 2 августа Россия также нанесла удар по Херсону. В общей сложности за сутки по области было выпущено более 250 снарядов, по словам председателя ОВА. Раненые получили два мирных жителя. Также известно, что враг целился в центральную часть города, в частности в: