В результате несколько ехавших в троллейбусе людей получили ранения, также пострадал и работник ГСЧС. 24 Канал собрал все, что известно о российских обстрелах города Херсона.

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Оккупанты обстреляли троллейбус и церковь в Херсоне

Российские захватчики утром 3 августа обстреляли украинский город из артиллерии. Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что пострадали люди, ехавшие в общественном транспорте

Били по общественному транспорту, который вез людей на работу. Предварительно, три человека получили ранения,

– сказал он.

Впоследствии глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что оккупанты нанесли удар по Свято-Екатериненскому собору в центре города. Он отметил, что ранения получили женщина и двое мужчин.

"39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование. Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка, врачи борются за его жизнь", – сказал глава Херсонщины.

Враг обстрелял троллейбус и церковь в Херсоне из артиллерии / Фото из местных телеграм-каналов

В итоге Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Там пообещали привлечь россиян к ответственности за удар по городу.

Во время второго обстрела города пострадали спасатели

В результате первого удара в Свято-Екатериненском соборе загорелся огонь, который приехали тушить работники ГСЧС. Тогда оккупанты повторно ударили по украинскому городу.

Председатель ГСЧС Сергей Крук сообщил, что в результате обстрела пострадали четверо сотрудников службы.

Все они госпитализированы. Сейчас им оказывается необходимая помощь,

– заявил он.

Кроме того, россияне также повредили и спецтехнику, которую использовали для тушения пожара работники ГСЧС.

Последствия удара по Херсону 3 августа / Фото ГСЧС Украины (18+)

Впоследствии в Херсонской ОВА показали последствия удара по Свято-Екатериненскому собору в Херсоне. В церкви подчеркнули, что около 6 утра оккупанты попали по крыше собора, там началось возгорание. Пожар в соборе потушили, там стекает с крыши вода.

Последствия удара по Свято-Екатериненскому собору в Херсоне / Видео Херсонской ОВА

Оккупанты ежедневно обстреливают Херсонскую область