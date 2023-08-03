В результате несколько ехавших в троллейбусе людей получили ранения, также пострадал и работник ГСЧС. 24 Канал собрал все, что известно о российских обстрелах города Херсона.
Интересно Верят, что нужно восстанавливаться: в Херсонскую область начинают возвращаться местные
Оккупанты обстреляли троллейбус и церковь в Херсоне
Российские захватчики утром 3 августа обстреляли украинский город из артиллерии. Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что пострадали люди, ехавшие в общественном транспорте
Били по общественному транспорту, который вез людей на работу. Предварительно, три человека получили ранения,
– сказал он.
Впоследствии глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что оккупанты нанесли удар по Свято-Екатериненскому собору в центре города. Он отметил, что ранения получили женщина и двое мужчин.
"39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование. Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка, врачи борются за его жизнь", – сказал глава Херсонщины.
Враг обстрелял троллейбус и церковь в Херсоне из артиллерии / Фото из местных телеграм-каналов
В итоге Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Там пообещали привлечь россиян к ответственности за удар по городу.
Во время второго обстрела города пострадали спасатели
В результате первого удара в Свято-Екатериненском соборе загорелся огонь, который приехали тушить работники ГСЧС. Тогда оккупанты повторно ударили по украинскому городу.
Председатель ГСЧС Сергей Крук сообщил, что в результате обстрела пострадали четверо сотрудников службы.
Все они госпитализированы. Сейчас им оказывается необходимая помощь,
– заявил он.
Кроме того, россияне также повредили и спецтехнику, которую использовали для тушения пожара работники ГСЧС.
Последствия удара по Херсону 3 августа / Фото ГСЧС Украины (18+)
Впоследствии в Херсонской ОВА показали последствия удара по Свято-Екатериненскому собору в Херсоне. В церкви подчеркнули, что около 6 утра оккупанты попали по крыше собора, там началось возгорание. Пожар в соборе потушили, там стекает с крыши вода.
Последствия удара по Свято-Екатериненскому собору в Херсоне / Видео Херсонской ОВА
Оккупанты ежедневно обстреливают Херсонскую область
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что 2 августа российские захватчики совершили 55 обстрелов области. В частности, они выпустили 264 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА, ПТРК и авиации.
- По словам Прокудина, по городу Херсон враг выпустил 72 снаряда. Так, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, помещения двух банков, консульства, территорию следственного изолятора в городе Херсоне.
- Глава ОВА также сказал, что из-за российской агрессии два человека получили ранения. В местах попадания возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями.