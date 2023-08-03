Внаслідок цього кілька людей, що їхали у тролейбусі отримали поранення, також постраждав і працівник ДСНС. 24 Канал зібрав усе, що відомо про російський обстріл міста Херсон.

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Окупанти обстріляли тролейбус і церкву у Херсоні

Російські загарбники вранці 3 серпня обстріляли українське місто з артилерії. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що постраждали люди, які їхали у громадському транспорті.

Били по громадському транспорту, який віз людей на роботу. Попередньо, троє людей отримали поранення,

– сказав він.

Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що окупанти завдали удару по Свято-Катериненському соборі у середмісті. Він зазначив, що поранення отримали жінка та двоє чоловіків.

"39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження. Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя", – сказав очільник Херсонщини.

Ворог обстріляв тролейбус і церкву у Херсоні з артилерії / Фото з місцевих телеграм-каналів

Зрештою Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Там пообіцяли притягнути росіян до відповідальності за удар по місту.

Під час другого обстрілу міста постраждали рятувальники

Внаслідок першого удару у Свято-Катериненському соборі зайнявся вогонь, який приїхали гасити працівники ДСНС. Тоді окупанти повторно вгатили по українському місту.

Голова ДСНС Сергій Крук повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали четверо співробітників служби.

Всі вони госпіталізовані. Зараз їм надається необхідна допомога,

– заявив він.

Крім цього, росіяни також пошкодили й спецтехніку, яку використовували для гасіння пожежі працівники ДСНС.

Наслідки удару по Херсону 3 серпня / Фото ДСНС України (18+)

Згодом у Херсонській ОВА показали наслідки удару по Свято-Катериненському собору у Херсоні. У церкві наголосили, що близько 6 ранку окупанти влучили по даху собору, там почалося займання. Наразі пожежу у соборі загасили, а там стікає з даху вода.

Наслідки удару по Свято-Катериненському собору у Херсоні / Відео Херсонської ОВА

Окупанти щодня обстрілюють Херсонську область