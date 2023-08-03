В четверг утром, 3 августа, враг обстрелял центр Херсона. Кроме троллейбуса, была частично разрушена церковь. Также пострадали спасатели при повторной атаке, когда ликвидировали пожар в соборе. Подробно о пострадавших по состоянию на 10:30 рассказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников.

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Пострадавшие из-за удара по Херсону

Как отметил спикер, оккупанты уже третий день подряд атакуют Херсон. В этот раз они ударили по центру города. Были ранены три человека:

34-летняя женщина;

53-летняя женщина;

74-летний мужчина.

Последний из названых пострадавших – в тяжелом состоянии. Однако медики делают все, чтобы спасти ему жизнь.

Ранены три человека, которые ехали в троллейбусе. В тяжелом состоянии пожилой мужчина. Сейчас врачи борются за его жизнь. Еще две женщины ранены – они в более или менее стабильном состоянии.

Также Толоконников констатировал, что под прицел России попал один из старейших храмов Херсона, расположенный в центре города. Речь идет о Свято-Екатерининском (Спасском) соборе, который принадлежит УПЦ Московского патриархата.

Важно! В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям прокомментировали, что когда их сотрудники тушили пожар, загоревшийся из-за удара по церкви, захватчики начали повторный обстрел. Четырех спасателей госпитализировали в результате этого, была повреждена спецтехника.

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