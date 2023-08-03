О борьбе украинцев против агрессора и военных преступлениях российских террористов – рассказывает 24 Канал. Смотрите также Ночная атака дронов в Киеве, попадание в Одесскойобласти: хронология 525 дня войны 6:10 В КГВА сообщили, что Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву было обнаружено и уничтожено около полутора десятков воздушных целей. Предварительно, в столице обошлось без жертв и разрушений. 4:25 Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты окопались в ожидании Вооруженных Сил Украины. Так, город защищен как со стороны Бердянска, так и со стороны Каховки – враг там построил фортификационные сооружения. В некоторых случаях это подземные города, которые враг будет использовать в качестве своих крепостей. 2:45 Во временно оккупированном Крыму 15-летняя харьковчанка "разбрасывала сине-желтые" шарики. Правда, ее из-за этого задержали. Говорят, пока будут решать, что с ней делать. Будут ли возбуждать уголовное производство по факту хулиганства по политическим мотивам. 1:15 В Киеве и области раздались взрывы. Работает ПВО. 1:12 Угроза "Шахедов" сохраняется в Черниговской, Киевской и Сумской областях. 1:08 После полуночи воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины, в том числе в столице – Киеве.