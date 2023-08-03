Про боротьбу українців проти агресора і воєнні злочини російських терористів – розповідає 24 Канал. Дивіться такожНічна атака дронів у Києві, влучання на Одещині: хронологія 525 дня війни 6:56Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 3 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 район зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів ворога. 6:30Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 –по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Також, нашими захисниками було знищено 9 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. 6:10 У КМВА повідомили, щоСилами і засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей. Попередньо, устолиці обійшлося без жертв та руйнувань. 4:25У тимчасово окупованому Мелітополі окупанти окопалися в очікуванні Збройних Сил України. Так, місто захищене як з боку Бердянська, так і з боку Каховки – ворог там побудував фортифікаційні споруди. У деяких випадках це підземні міста, які ворог буде використовувати як свої фортеці. 2:45 Утимчасово окупованому Криму 15-річна харків'янка "розкидала синьо-жовті" кульки. Правда, її через це затримали.Кажуть, що поки будуть вирішувати, що з нею робити. Чи порушуватимуть кримінальне провадження за фактом хуліганства з політичними мотивами. 1:15 У Києві та області пролунали вибухи. Працює ППО. 1:12 Загроза "Шахедів" зберігається у Чернігівській, Київській і Сумській областях. 1:08Після півночі повітряну тривогу оголосили у низці регіонів України, зокрема у столиці – Києві.