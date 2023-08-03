По предварительным данным, известно о трех пострадавших. Враг цинично нанес удар, когда люди ехали на работу.

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Россияне обстреляли общественный транспорт

Об обстреле города сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Россияне с утра обстреляли Херсон из артиллерии. Били по общественному транспорту, который вез людей на работу. Предварительно, три человека получили ранения,

– говорится в его сообщении.