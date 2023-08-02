Только за последние сутки враг выпустил 441 снаряд по правому берегу Херсонской области. Об этом 24 Каналу сообщил депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.

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Куда целили оккупанты

С конца июля россияне увеличили количество обстрелов именно по центру Херсона.

Несколько дней назад интенсивность обстрелов колебалась до 300 снарядов, большинство из которых оккупанты нацеливали именно на областной центр,

– сказал Хлань.

Россияне обстреливали Херсон даже при работе работников коммунальных служб. К сожалению, есть погибший и раненые.



Бесконечно били: россияне выпустили 441 снаряд по Херсонщине только за сутки: смотреть видео

"Вчера, 1 августа, россияне нанесли удар по центру города, в городскую клиническую больницу. Врач, который в первый день после окончания интернатуры приехал в Херсон, чтобы помогать херсонцам - погиб на своем рабочем месте. Медсестра получила ранения, сейчас в тяжелом состоянии. Еще трое медработников получили ранения", – добавил депутат Херсонского областного совета.

За последние сутки российские захватчики выпустили 441 снаряд по Правобережью Херсонской области.

Страдает Бериславский район. Там были попадания в учебные заведения,

– заметил военнослужащий.

В ночь на 2 июля взрывы в Херсонской области не стихали с позднего вечера и до ночи. Россияне продолжили бить по жилым кварталам, многоэтажкам, больницам и в целом по всем улицам областного центра.

"Это психологически действует на людей. Постоянные взрывы в городе Херсоне. Всю ночь были слышны непрекращающиеся взрывы. Оккупанты продолжили терроризировать как областной центр, так и правобережную часть Херсонщины. Этот обстрел и терроризм не прекращается", - резюмировал Сергей Хлань.

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