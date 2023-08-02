Только за последние сутки враг выпустил 441 снаряд по правому берегу Херсонской области. Об этом 24 Каналу сообщил депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.
Смотрите также Россияне превратили заповедник в полигон: как ВСУ работают по оккупантам на острове Джарилгач
Куда целили оккупанты
С конца июля россияне увеличили количество обстрелов именно по центру Херсона.
Несколько дней назад интенсивность обстрелов колебалась до 300 снарядов, большинство из которых оккупанты нацеливали именно на областной центр,
– сказал Хлань.
Россияне обстреливали Херсон даже при работе работников коммунальных служб. К сожалению, есть погибший и раненые.
Бесконечно били: россияне выпустили 441 снаряд по Херсонщине только за сутки: смотреть видео
"Вчера, 1 августа, россияне нанесли удар по центру города, в городскую клиническую больницу. Врач, который в первый день после окончания интернатуры приехал в Херсон, чтобы помогать херсонцам - погиб на своем рабочем месте. Медсестра получила ранения, сейчас в тяжелом состоянии. Еще трое медработников получили ранения", – добавил депутат Херсонского областного совета.
За последние сутки российские захватчики выпустили 441 снаряд по Правобережью Херсонской области.
Страдает Бериславский район. Там были попадания в учебные заведения,
– заметил военнослужащий.
В ночь на 2 июля взрывы в Херсонской области не стихали с позднего вечера и до ночи. Россияне продолжили бить по жилым кварталам, многоэтажкам, больницам и в целом по всем улицам областного центра.
"Это психологически действует на людей. Постоянные взрывы в городе Херсоне. Всю ночь были слышны непрекращающиеся взрывы. Оккупанты продолжили терроризировать как областной центр, так и правобережную часть Херсонщины. Этот обстрел и терроризм не прекращается", - резюмировал Сергей Хлань.
Последние события из Херсонской области
- В Украине продолжается 525-й день полномасштабного вторжения России. Захватчики продолжают цинично атаковать наши территории дронами и ракетами.
- Утром обстрелы центра Херсона продолжились. Оккупанты ударили по банковскому помещению, а также в дом 78-летней херсонки.
- Россияне ударили по жилому кварталу Херсона. Враг еще раз прицельно бил по домам горожан. В местах попадания возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями. Ранения получили два человека.