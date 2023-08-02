Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Он подчеркнул, что теперь у оккупантов не осталось ни одного спокойного места.
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Успешная работа ВСУ
Российские оккупанты превращают украинские территории в полигоны. Один из них они обустроили на Арабатской Стрелке в Геническом районе. Другой – на острове Джарилгач возле Скадовска, что является природно-заповедной территорией. Враг пересыпал залив и сделал сухопутную дорогу к острову.
"Они считали эти территории безопасными. Проводили там учения, свозили технику и мобилизованных", – рассказал Сергей Хлань.
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Впрочем, как только Украина получила дальнобойное оружие, оккупантам стало там совсем неспокойно. Украинские защитники точно отрабатывают по их позициям. Теперь для россиян нет безопасного полигона ни на Арабатской стрелке, ни в Скадовском районе.
Оккупантам уже нет места, где они могли бы спокойно находиться. Земля будет гореть у них под ногами и они будут гореть в аду,
– подчеркнул военнослужащий ВСУ.
Работа по острову Джарилгач: что известно
- Накануне российские оккупанты привезли на остров Джарилгач одно из подразделений пехоты. Одно формирование проводило подготовку. Еще в трех разных местах враги разместили подразделения пехоты. В общей сложности было 5 их скоплений. Это удалось выяснить благодаря разведке БПЛА.
- Украинские защитники точно запустили 5 ракет из РСЗО HIMARS. Все снаряды метко прилетели в "подарок" оккупантам. Некоторые пытались спрятаться в кустах и окопах. Впрочем, такие действия малоэффективны.
- Руководитель ОП Андрей Ермак прокомментировал работу ВСУ словами: "Наш Джарилгач. Россияне там будут гореть".
- За последние сутки, по состоянию на 2 августа, ликвидировано еще 540 российских оккупантов. Общее количество потерь врага с самого начала полномасштабного вторжения составляет 247 230 единиц личного состава. Эта цифра может быть корректирована.