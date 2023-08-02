Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Він наголосив, що тепер в окупантів не залишилося жодного спокійного місця.
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Успішна робота ЗСУ
Російські окупанти перетворюють українські території на полігони. Один з них вони облаштували на Арабатській Стрілці в Генічеському районі. Інший – на острові Джарилгач біля Скадовська, що є природно-заповідною територією. Ворог пересипав залив і зробив сухопутну дорогу до острова.
"Вони вважали ці території безпечними. Проводили там навчання, бойові злагодження, звозили техніку та мобілізованих", – розповів Сергій Хлань.
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Утім, як тільки Україна отримала далекобійну зброю, окупантам стало там геть неспокійно. Українські захисники влучно і точно відпрацьовують по їхнім позиціям. Тепер для росіян немає безпечного полігона ні на Арабатській стрілці, ні в Скадовському районі.
Окупантам вже немає місця, де вони б могли спокійно перебувати. Земля горітиме в них під ногами і вони горітимуть в пеклі,
– наголосив військовослужбовець ЗСУ.
Робота по острову Джарилгач: що відомо
- Напередодні російські окупанти привезли на острів Джарилгач один з підрозділів піхоти. Одне формування проводило підготовку. Ще у трьох різних місцях вороги розмістили підрозділи піхоти. Загалом було 5 їхніх скупчень. Це вдалося з'ясувати завдяки розвідці БпЛА.
- Українські захисники точно і влучно запустили 5 ракет із РСЗВ HIMARS. Всі снаряди влучно прилетіли у "подарунок" окупантам. Дехто намагався сховатися у кущах та окопах. Утім, такі дії малоефективні.
- Керівник ОП Андрій Єрмак прокоментував роботу ЗСУ словами: "Наш Джарилгач. Росіяни там горітимуть".
- За останню добу, станом на 2 серпня, ліквідовано ще 540 російських окупантів. Загальна кількість втрат ворога від початку повномасштабного вторгнення складає 247 230 одиниць особового складу. Ця цифра може коригуватися.