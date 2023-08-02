З 24 лютого 2022 року ворог втратив вже 247 230 одиниць особового складу. Проте втрати можуть бути більшими, адже їх важко рахувати через інтенсивні бої.
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Які втрати ворога у техніці
- Танків – 4217 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 8213 (+8) од,
- артилерійських систем – 4866 (+27) од,
- РСЗВ – 700 (+1) од,
- засобів ППО – 463 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4042 (+15),
- крилатих ракет – 1347 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7349 (+25) од,
- спеціальної техніки – 718 (+0).
Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ
ЗСУ завдають потужних втрат Росії
- Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 – по командному пункту та 1 по – зенітно-ракетному комплексу окупантів.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби, 4 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 6 засобів протиповітряної оборони, 3 райони зосередження особового складу, 1 склад боєприпасів та ще два важливих об’єкти ворога.
- Нагадаємо, що днями військові за допомогою HIMARS ліквідували ворожі позиції на острові Джарилгач, що у Херсонській області. Варто зазначити, що ЗСУ відпрацювали точково й дуже вдало. На острові було 5 скупчень окупантів – на кожне з них прилетів "подарунок".
- Також нещодавно українські партизани в Маріуполі провели успішну диверсійну операцію. Як наслідок – знищено місце розташування ворожого підрозділу, кілька одиниць техніки та обладнання. Радник мера Маріуполя заявив, що ліквідація відбулася 29 липня у районі АС 2. Андрющенко наголосив, що ворога будуть нищити постійно – скрізь, де дотягнуться.