З 24 лютого 2022 року ворог втратив вже 247 230 одиниць особового складу. Проте втрати можуть бути більшими, адже їх важко рахувати через інтенсивні бої.

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Які втрати ворога у техніці

Танків – 4217 (+1) од,

бойових броньованих машин – 8213 (+8) од,

артилерійських систем – 4866 (+27) од,

РСЗВ – 700 (+1) од,

засобів ППО – 463 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 311 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4042 (+15),

крилатих ракет – 1347 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 7349 (+25) од,

спеціальної техніки – 718 (+0).



Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ

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