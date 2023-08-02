С 24 февраля 2022 года враг потерял уже 247 230 единиц личного состава. Однако потери могут быть больше, ведь их трудно считать из-за интенсивных боев.

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Какие потери врага в технике

Танков – 4217 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 8213 (+8) ед,

артиллерийских систем – 4866 (+27) ед,

РСЗО – 700 (+1) ед,

средств ПВО – 463 (+1) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 311 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4042 (+15),

крылатых ракет – 1347 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 7349 (+25) ед,

специальной техники – 718 (+0).



Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ

ВСУ наносят мощные потери России