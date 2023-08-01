Варто зазначити, що ЗСУ відпрацювали точково й дуже вдало. На острові було 5 скупчень окупантів – на кожне з них прилетів "подарунок".

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Як на острові Джарилгач нищили окупантів

У мережі опублікували кадри потужної роботи українських захисників. Спочатку оператор БпЛА провів розвідку й встановив, що на острів Джарилгач саме прибув один з підрозділів піхоти. Неподалік ще одне формування проводило підготовку. Ще у трьох різних місцях на острові окупанти розмістили підрозділи піхоти.

Через деякий час по ворожих формуваннях відпрацювали українські військові. Вони запустили 5 ракет із РСЗВ HIMARS – всі снаряди влучно прилетіли на голови окупантам. На кадрах помітно, що один з підрозділів злякався й намагався сховатися у кущах та окопах, проте їм це не допомогло.

Наш Джарилгач. Росіяни там горітимуть,

– прокоментував успішну роботу ЗСУ керівник ОП Андрій Єрмак.

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Втрати ворога скоро досягнуть 250 тисяч солдат

За понад 17 місяців повномасштабної війни українські захисники завдали чималих втрат окупантам. За останньою інформацією, ЗСУ ліквідували:

особового складу – близько 246 690 (+500);

танків – 4216 (+5),

бойових броньованих машин – 8205 (+17),

артилерійських систем – 4839 (+23),

РСЗВ – 699 (+0),

засобів ППО – 462 (+2),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 311 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4027 (+10),

крилатих ракет – 1347 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 7324 (+32),

спеціальної техніки – 718 (+3).

Варто наголосити, що ця статистика є приблизною, адже рахувати точну кількість втрат Росії в умовах активних бойових дій дуже складно.