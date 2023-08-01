Так, лише за минулу добу країна-терорист втратила ще 500 загарбників. Тож загальна кількість ліквідованих вже сягнула 246 690 бійців.

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Скільки російської техніки вже знищили українські захисники

  • Танків – 4216 (+5),
  • бойових броньованих машин – 8205 (+17),
  • артилерійських систем – 4839 (+23),
  • РСЗВ – 699 (+0),
  • засобів ППО – 462 (+2),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 311 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4027 (+10),
  • крилатих ракет – 1347 (+0),
  • кораблів /катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7324 (+32),
  • спеціальної техніки – 718 (+3).

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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Окупанти не встигають вивозити тіла "двохсотих"

  • Зауважимо, що 30 липня у Генштабі повідомили, що на тлі успіху Сил оборони в окупаційних підрозділах значно зросли втрати. Загарбники вже фізично не встигають вивозити тіла з моргів.
  • Зокрема, у місті Сватове на Луганщині територія міського моргу переповнена тілами загиблих росіян. Окупанти не вивозять їх близько тижня. Через це у місті відчутний нестерпний трупний запах.
  • Тим часом у Старобільську ворог примусово перемістив частину цивільного медичного персоналу з місцевих медзакладів до так званих військових шпиталів для надання допомоги пораненим окупантам. Жителі похилого віку скаржаться, що через це вони не мають можливості отримати хоч якесь лікування.