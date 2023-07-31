Керівник офісу Президента Андрій Єрмак показав потужне відео з передової. На кадрах воїни бригади "Сталевий кордон" ведуть бій з росіянами.

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У відео чути, що ситуація на передовій напружена, але наші захисники не втрачають динаміки та потужно стріляють по окупантах, знищуючи їх один за одним.

Згідно з описом зрозуміло, що бій відбувався нещодавно, адже вказано, що він "ближній". Водночас керівник ОП не зазначив, де саме він відбувався: ні напрямку, ні будь-яких інших уточнень.

Водночас зрозуміло, що мова про бійців, які залучені до ведення наступальних дій.

Ближній бій з росіянами воїнів бригади "Сталевий кордон". Росіян було знищено,

– лаконічно підписав відео Єрмак.

Що відомо про воїнів "Сталевого кордону" Це один із 8-ми підрозділів штурмових бригад "Гвардії наступу". Його сформували в Державній прикордонній службі. В рядах підрозділу воїни, які першими зустріли ворога на кордоні, кі першими зустріли ворога на кордоні, боронили Азовсталь, захищали держрубіж з країною-агресором.

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