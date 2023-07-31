Руководитель офиса Президента Андрей Ермак показал мощное видео с передовой. На кадрах воины бригады "Стальная граница" ведут бой с россиянами.

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В видео слышно, что ситуация на передовой напряжена, но наши защитники не теряют динамики и мощно стреляют по кафирам, уничтожая их один за другим.

Согласно описанию понятно, что бой происходил недавно, ведь указано, что оно "ближнее". В то же время руководитель ОП не указал, где именно он происходил: ни направления, ни каких-либо других уточнений.

В то же время понятно, что речь идет о бойцах, которые вовлечены в ведение наступательных действий.

Ближний бой с россиянами воинов бригады "Стальная граница". Россиян был уничтожен,

– лаконично подписал видео Ермак.

Что известно о воинах "Стальной границы" Это одно из 8-ми подразделений штурмовых бригад "Гвардии наступления". Его сформировали в Государственной пограничной службе. В рядах подразделения воины, которые первыми встретили врага на границе, ки первыми встретили врага на границе, защищали Азовсталь, защищали госрубеж со страной-агрессором.

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