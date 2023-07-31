Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире одного из украинских каналов заявила, что стоит говорить о том, сколько уничтожено вражеской силы, пишет 24 Канал. По ее словам, это та сила, которой противник из-за потерь не может двигаться вглубь Украины.

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Работа ВСУ продвигается так, как должна

В качестве примера она сказала, что каждую неделю уничтожается десятки складов вражеского оружия. "Это все, что должно было в нас полететь, не полетит", – отметила Маляр.

Заместитель главы Минобороны добавила, что за неделю уничтожаются сотни, а то и тысячи вражеского личного состава. "Это те, что должны были пойти сюда", – добавила она.

Маляр также напомнила о Бахмутской операции, в результате которой было уничтожено немало вагнеровцев.

Фактически вагнеровцы там были разбиты. Это все те, что, если бы мы их не остановили, они бы двинулись дальше в Украину,
– сказала заместитель министра.

"Поэтому работа Вооруженных Сил качественная и она продвигается так, как должна", – сказала Маляр и призвала набраться терпения.

Какая ситуация на фронте

  • За данными Маляр, на Купянском направлении, противник штурмовал и осуществлял поиск слабых мест в нашей обороне. Враг безуспешно пытался наступать в районах южнее Новоселовского с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол.
  • На Лиманском направлении противник также пытался наступать и вел действия с целью вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса. Все действия врага безуспешны.
  • На Бахмутском направлении враг в течение недели всеми силами пытался остановить наше наступление, но украинские защитники постепенно продвигались. Освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 37 километров квадратных.
  • На Авдеевском, Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над Марьинкой и окружения Авдеевки.
  • На Юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Освобожденная площадь составляет более 204 квадратных километров.