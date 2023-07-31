Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире одного из украинских каналов заявила, что стоит говорить о том, сколько уничтожено вражеской силы, пишет 24 Канал. По ее словам, это та сила, которой противник из-за потерь не может двигаться вглубь Украины.

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Работа ВСУ продвигается так, как должна

В качестве примера она сказала, что каждую неделю уничтожается десятки складов вражеского оружия. "Это все, что должно было в нас полететь, не полетит", – отметила Маляр.

Заместитель главы Минобороны добавила, что за неделю уничтожаются сотни, а то и тысячи вражеского личного состава. "Это те, что должны были пойти сюда", – добавила она.

Маляр также напомнила о Бахмутской операции, в результате которой было уничтожено немало вагнеровцев.

Фактически вагнеровцы там были разбиты. Это все те, что, если бы мы их не остановили, они бы двинулись дальше в Украину,

– сказала заместитель министра.

"Поэтому работа Вооруженных Сил качественная и она продвигается так, как должна", – сказала Маляр и призвала набраться терпения.

Какая ситуация на фронте