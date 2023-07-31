Начиная с 24 февраля 2022 года, Кремль потерял на войне в Украине 246 190 единиц личного состава. Но, учитывая интенсивность боев, потери могут быть значительно больше.

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Сколько техники потерял враг

танков – 4211 (+6);

боевых бронированных машин – 8188 (+10);

артиллерийских систем – 4816 (+21);

РСЗО – 699 (+1);

средства ПВО – 460 (+1);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 311 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4017 (+6);

крылатых ракет – 1347 (+0);

кораблей/катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 7292 (+17);

специальной техники – 715 (+4).



Потери врага по состоянию на 31 июля 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

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