Враг уже физически не успевает вывозить своих "двухсотых" из моргов. Поэтому в оккупированных городах стоит невыносимый трупный запах.

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Морг переполнен телами оккупантов

В городе Сватово Луганской области территория городского морга переполнена телами погибших россиян,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Добавили, что оккупанты не вывозят тела уже почти неделю. Поэтому в городе ощутимый невыносимый трупный запах.

Тем временем в Старобельске захватчики принудительно переместили часть гражданского медицинского персонала из местных медучреждений в так называемые военные госпиталы для оказания помощи раненым оккупантам. Пожилые люди жалуются, что из-за этого они не имеют возможности получить хоть какое-то лечение.

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Россия уже потеряла более 245 тысяч бойцов

Заметим, что утром в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники ликвидировали еще 480 оккупантов. Так что потери врага достигли 245 700 захватчиков.

Кроме того, наши воины уже уничтожили более 30 000 единиц разнообразной военной техники террористов. В частности: