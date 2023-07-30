Александр Сырский рассказал об успехах наших защитников. Также он выложил в соцсетях видео.

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Подробности уничтожения российского ЗРК

Как пояснил генерал, подразделения воинской части А1108 обнаружили вражескую технику из комплекса "Бук". Она должна была прикрывать небо для российских оккупантов. Силы обороны через 5 минут уничтожили ЗРК противника.

Так наши военные открыли целый район для свободной "работы" друзей-артиллеристов,

– написал Сырский.

По его словам, теперь наша артиллерия может беспрепятственно работать по вражеским складам, пехоте и технике.

На кадрах можно увидеть, как наши воины с помощью дронов обнаружили транспортно-заряжающую машину и радиолокационную станцию "9C18M3". Впоследствии по обоим видам военной техники противника ВСУ нанесли мощные удары, от которых они ярко взорвались.

ВСУ красиво уничтожают российский "Бук": видео Александра Сырского



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