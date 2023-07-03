На нем можно увидеть, как сразу четыре "Мста-С" превращают в металлолом. Делают это наши военные с помощью РСЗО HIMARS, которые ужасно боятся оккупанты.
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Были "Мста-С" и нет
Роликом поделились в Оперативном командовании "Запад". Это видео коротенькое, но дает нам возможность насладиться результатами успешной работы наших защитников.
Сначала нам показывают на позициях сразу четыре 152-миллиметровых самоходных гаубицы "Мста-С". В этом моменте рекомендуем поставить на паузу, чтобы запомнить их расположение.
Через мгновение нам показывают пуски ракет с РСЗО HIMARS. Это еще то зрелище, которое очень завораживает каждого. А еще через несколько секунд можно насладиться точной работой наших защитников.
ВСУ с помощью HIMARS уничтожили 4 "Мста-С": смотрите видео
На видео можно увидеть не только моменты попадания, но и очень красиво горящую российскую технику. Вишенкой на торте стали российские захватчики, пытающиеся сбежать, спасаясь от детонации их же гаубиц. На это можно смотреть вечно.
Заметим, что эти "Мста-С" явно не просто так стоят в такой близости. Можно предположить, что они находятся в боевой готовности. И могли в любой момент атаковать наших защитников, но их опередили.
Поскольку мы заговорили об уничтоженных "Мста-С", то не лишним будет вспомнить об остальных потерях врага в войне. Заметим, что ежедневно на тот свет отправляют по несколько сотен оккупантов.
Скоро будет 230 тысяч "пакетов"
- С начала полномасштабного вторжения наши военные ликвидировали 229 660 российских захватчиков. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать уничтоженных врагов в зонах ведения активных боевых действий сложно.
- Это еще не все, ведь в металлолом за более чем год удалось превратить 4 052 танка, 7 888 боевых бронированных машин, 4 188 артиллерийских систем, 637 РСЗО, а также 390 средств ПВО.
- Также на балансе так называемой "второй армии мира" стало на 315 самолетов, 308 вертолетов, 3 557 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 261 крылатую ракету, 18 судов, 6 816 автомобилей и автоцистерн и 583 единицы спецтехники меньше.