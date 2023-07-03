На нем можно увидеть, как сразу четыре "Мста-С" превращают в металлолом. Делают это наши военные с помощью РСЗО HIMARS, которые ужасно боятся оккупанты.

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Были "Мста-С" и нет

Роликом поделились в Оперативном командовании "Запад". Это видео коротенькое, но дает нам возможность насладиться результатами успешной работы наших защитников.

Сначала нам показывают на позициях сразу четыре 152-миллиметровых самоходных гаубицы "Мста-С". В этом моменте рекомендуем поставить на паузу, чтобы запомнить их расположение.

Через мгновение нам показывают пуски ракет с РСЗО HIMARS. Это еще то зрелище, которое очень завораживает каждого. А еще через несколько секунд можно насладиться точной работой наших защитников.

ВСУ с помощью HIMARS уничтожили 4 "Мста-С": смотрите видео

На видео можно увидеть не только моменты попадания, но и очень красиво горящую российскую технику. Вишенкой на торте стали российские захватчики, пытающиеся сбежать, спасаясь от детонации их же гаубиц. На это можно смотреть вечно.

Заметим, что эти "Мста-С" явно не просто так стоят в такой близости. Можно предположить, что они находятся в боевой готовности. И могли в любой момент атаковать наших защитников, но их опередили.

Поскольку мы заговорили об уничтоженных "Мста-С", то не лишним будет вспомнить об остальных потерях врага в войне. Заметим, что ежедневно на тот свет отправляют по несколько сотен оккупантов.

Скоро будет 230 тысяч "пакетов"