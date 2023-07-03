На ньому можна побачити, як відразу чотири "Мста-С" перетворюють на брухт. Роблять це наші військові з допомогою РСЗВ HIMARS, які страшенно бояться окупанти.

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Були "Мста-С" і нема

Роликом поділилися в Оперативному командуванні "Захід". Це відео коротеньке, але дає нам можливість насолодитися результатами успішної роботи наших захисників.

Спочатку нам показують на позиціях відразу чотири 152-міліметрові самохідні гаубиці "Мста-С". На цьому моменті рекомендуємо поставити на паузу, щоб запам'ятати їхнє розташування.

Через мить нам показують пуски ракет з РСЗВ HIMARS. Це ще те видовище, яке неабияк заворожує кожного. А ще через кілька секунд можна насолодитися влучною роботою наших захисників.

ЗСУ з допомогою HIMARS знищили 4 "Мста-С": дивіться відео

На відео можна побачити не лише моменти влучання, а й російську техніку, яка дуже гарно горить. Вишенькою на торті стали російські загарбники, які намагаються втекти, рятуючись від детонації їхніх же гаубиць. На це можна дивитися вічно.

Зауважимо, що ці "Мста-С" явно не просто так стоять у такій близькості. Можна припустити, що вони у бойовій готовності. І могли у будь-який момент атакувати наших захисників, але їх випередили.

Оскільки ми заговорили про знищені "Мста-С", то не зайвим буде пригадати про решту втрат ворога у війні. Зауважимо, що щоденно на той світ відправляють по кілька сотень окупантів.

Скоро буде 230 тисяч "пакетів"