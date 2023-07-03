На ньому можна побачити, як відразу чотири "Мста-С" перетворюють на брухт. Роблять це наші військові з допомогою РСЗВ HIMARS, які страшенно бояться окупанти.
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Були "Мста-С" і нема
Роликом поділилися в Оперативному командуванні "Захід". Це відео коротеньке, але дає нам можливість насолодитися результатами успішної роботи наших захисників.
Спочатку нам показують на позиціях відразу чотири 152-міліметрові самохідні гаубиці "Мста-С". На цьому моменті рекомендуємо поставити на паузу, щоб запам'ятати їхнє розташування.
Через мить нам показують пуски ракет з РСЗВ HIMARS. Це ще те видовище, яке неабияк заворожує кожного. А ще через кілька секунд можна насолодитися влучною роботою наших захисників.
ЗСУ з допомогою HIMARS знищили 4 "Мста-С": дивіться відео
На відео можна побачити не лише моменти влучання, а й російську техніку, яка дуже гарно горить. Вишенькою на торті стали російські загарбники, які намагаються втекти, рятуючись від детонації їхніх же гаубиць. На це можна дивитися вічно.
Зауважимо, що ці "Мста-С" явно не просто так стоять у такій близькості. Можна припустити, що вони у бойовій готовності. І могли у будь-який момент атакувати наших захисників, але їх випередили.
Оскільки ми заговорили про знищені "Мста-С", то не зайвим буде пригадати про решту втрат ворога у війні. Зауважимо, що щоденно на той світ відправляють по кілька сотень окупантів.
Скоро буде 230 тисяч "пакетів"
- Від початку повномасштабного вторгнення наші військові ліквідували 229 660 російських загарбників. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати знищених ворогів у зонах ведення активних бойових дій складно.
- Це ще не все, адже на брухт за понад рік вдалося перетворити 4 052 танки, 7 888 бойових броньованих машин, 4 188 артилерійських систем, 637 РСЗВ, а також 390 засобів ППО.
- Також на балансі так званої "другої армії світу" стало на 315 літаків, 308 гелікоптерів, 3 557 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 261 крилату ракету, 18 суден, 6 816 автомобілів і автоцистерн та 583 одиниці спецтехніки менше.