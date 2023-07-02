Цікавою знахідкою поділилися бійці 3-ї окремої штурмової бригади. Вони напередодні провели чергову успішну операцію на Бахмутському напрямку. Де й виявили чимало цікавих трофеїв, які могли б стати музейними експонатами.

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Гвинтівки часів Російської імперії

Власне, наші захисники захопили позиції росіян. Там вони виявили чимало зброї, яку використовував ворог. І серед неї – гвинтівка Мосіна, яка неабияк повеселила українських військових. А все тому, що використовували "Мосінки" ще наприкінці 19 століття війська Російської імперії. Вони не добирали слова, обговорюючи гвинтівку Мосіна, знайдену на позиціях ворога.

Чим пі***и воюють? Історичні артефакти та підбиті росіяни у кадрах з нещодавньої операції під Бахмутом від бійців 1-ї роти 1-го мехбату,

– підписали ролик воїни.

Увага! Ролик містить щедру кількість нецензурних слів. Рекомендуємо не вмикати його неповнолітнім, вагітним, а також людей з чутливою психікою. Усім іншим – ласкаво просимо.

Захисники знайшли на позиціях росіян "Мосінку": дивіться відео 18+

Що таке гвинтівка Мосіна Це гвинтівка Мосіна-Нагана калібру 7,62. Її масове виробництво розпочалося ще у 19 столітті, у 1892 році. Вперше її використали у 1893 році на Памірі. Також з цією гвинтівкою солдати бігали під час російсько-японської війни 1904 – 1905 років.

До слова, на "Мосінці" знахідки не завершувалися. Окупанти, щоб воювати проти українців, використовували також старий 12,7-міліметровий станковий кулемет Дегтярьова-Шпагіна зразка 1938 року.

Нагадаємо, що нещодавно Пєсков хизувався здобутками його війська. Буцімто під час так званої "спецоперації" росіянам таки вдалося "демілітаризувати" Україну. Правда, він мав на увазі, що у наших військових стало значно менше радянської техніки, на заміну якій привезли ще більше західної.