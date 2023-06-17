Своїми думками щодо цього прессекретар Кремля поділився в інтерв'ю. Редакція 24 Каналу зосередила свою увагу на хизуванні успіхами так званої "спецоперації".

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"Демілітаризація" України йде повним ходом

Пєсков запевняв, що до початку повномасштабного вторгнення Україна була сильно мілітаризованою. Він мав на увазі, що у нас було багато своєї зброї. Так-так, тієї самої, яку у перші кілька днів після 24 лютого 2022 року окупанти буцімто знищували сотнями.

Власне, ці "мілітаризація" України буцімто стала причиною того, що Росія вирішила провести "демілітаризацію". І що ця задача, фактично "багато в чому виконана".

Усе менше і менше Україна свою зброю використовує, і все більше вона використовує системи озброєнь, які їй постачають країни Заходу,

– цілком серйозно заявив він.

Тобто логіка Пєскова проста: Україна менше використовує своєї зброї, значить вона вже що? Правильно – "демілітаризована". Чесно, на цьому моменті хочеться гучно закричати, як той бабак з мема.

Пєсков хизується успіхами "демілітаризації" України: дивіться відео

Пєсков спробував пояснити, що це означає. За його словами, таким чином країни Заходу, які входять в НАТО, під буцімто керівництвом Вашингтона "все більше прямо й опосередковано влізають у цей конфлікт". І що таким чином вони стають його стороною.

Мовляв, через це Росія буде змушена "вживати більш рішучих заходів для забезпечення безпеки тих самих людей на Донбасі та безпеки" самої країни-агресорки. Так-так, дивно, що він не згадав про перетин так званих червоних ліній. Чи у них на балансі закінчилися червоні маркери?!

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Власне, цими словами речник Кремля вкотре продемонстрував безпорадність Росії у цій війні. Адже союзники України продовжують активно підтримувати нас і надавати нам сучасне озброєння.

Тож, щоб показати росіянам бодай якусь "перемогу", він вирішив придумати байку про буцімто "демілітаризацію" України. Нагадаємо, що він, швидше за все, посилається на дані спікера російського міноборони Конашенкова. А той геть зовсім не вміє в математику.

Та й Путін у цьому плані теж продемонстрував свою – підставите гарне слово на літеру "Н", щоб нас не забанив фейсбук, – коли розказував байки про знищених 5 Patriot. Країна казкових самі знаєте кого.