Власне, Рамафоса після офіційного візиту до Києва вирушив до Санкт-Петербурга. Він поспілкувався з російським президентом, спробувавши бодай якось продати "мирний план", який по суті зводиться до одного: Африці потрібне українське зерно, тому потрібно швидко сідати за перемовини.

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Путін і брехня про бажання миру

24 Канал зібрав заяви, якими розкидався кривавий диктатор. Ясна річ, що в очах президента ПАР він намагався видатися ледь не миротворцем. Ба більше, хотів запевнити, що Росія буцімто бажає миру.

Цікаво, що Путін заявив про бажання подальшого зміцнення відносин з країнами Африки. Водночас він хотів би, щоб не втручалися у "внутрішні справи".

Мовляв, у Кремлі цінують позицію країн Африки щодо війни в Україні. І що Москва поважає прагнення до "мирного врегулювання конфліктів, справедливішого світопорядку".

Маховик брехні лиш набирав обертів. Путін також запевняв, що Росія буцімто відкрита до діалогу з усіма. Але лише за умови, що вони "бажають миру з урахуванням інтересів усіх сторін".

Тим часом глава ПАР заявив, що в Африці прагнуть бачити деескалацію "українського конфлікту" як з боку Києва, так і з боку Москви. Що необхідно "розпочати переговори та припинити цю війну.

Ми твердо впевнені, що ця війна має бути завершена, конфлікт має бути врегульований шляхом переговорів та дипломатії. Війна не може тривати вічно. Усі війни мають завершитися у якийсь момент,

– зазначив Рамафоса.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону прокоментував заяви Рамафоси. Зокрема, прагнення схилити Україну до переговорного процесу

Сьогодні, коли ти сідаєш за стіл переговорів, означає, що Росія виграла цю війну. Тобто не треба це говорити: "стіл переговорів", "треба врегулювати щось" і так далі. Просто скажіть: ми, представники африканських країн… 16 місяців чекали, дивилися, як вас вбивають, а зараз ми говоримо "Програйте Росії",

– зазначив Подоляк.

Він вкотре повторив, що не потрібно закликати Україну до переговорного процесу та якогось врегулювання. За його словами, такі заклики означають, що африканські країни прагнуть, щоб ми визнавали свою поразку. Радник глави ОП чітко зазначив, що слід звертатися до Путіна з закликом вивести свої війська. Після цього можна буде говорити про завершення війни.

Нагадаємо, що за словами Рамафоси, делегація з ПАР прибула до Росії, щоб передати послання про бажання завершення війни. І тут він вкотре зробив акцент не на тому, що гинуть невинні українці, яких убиває Кремль, а на "негативних наслідках для Африканського континенту та інших країн".

Рамафоса зазначив, що сім країн Африки виступили з ініціативою пошуку миру, і що вони шукають "саме мир". Власне, запропонували вони ті самі 10 пунктів, більшість з яких спрямовані на усунення проблем з продовольством на континенті.

Путін шукає крайніх у продовольчому колапсі

Диктатор запевняє, що причиною кризи на продовольчому ринку стала "не спеціальна військова операція в Україні". За його словами, почалася вона задовго до повномасштабної війни.

Проводячи величезну емісію, вони (ймовірно, Захід – 24 Канал) як пилососом змітали з продовольчого ринку всі товари і ставили в невигідне становище країни, що розвиваються,

– наголосив Путін.

Знову ж, Путін озвучив брехливу статистику, щоб Україна здавалася монстром в очах делегації з Африки. Він заявив, що з портів нашої держави вивезли 31,7 мільйона тонн сільськогосподарської продукції. І що з неї до країн Африки відправили лише 96 тисяч тонн.

Дмітрій Пєсков тим часом встиг прокоментувати продовження зернової угоди. За його словами, "можна констатувати, що шансів у зернової угоди немає".

Не минулося й без брехні про злочини, через які видали ордер на арешт Путіна. Мовиться про викрадення українських дітей. За словами президента Росії, вона робила це абсолютно легально. І що буцімто не було перешкод, якщо рідні прагнули возз'єднатися зі своїми дітьми. Але це відверта брехня, яку підтверджують розповіді маленьких українців, яких дивом вдалося повернути додому.

Діти — свята справа, ми вивозили, рятували їх із зони конфлікту, ніхто не збирається розлучати їх із сім'ями,

– збрехав Путін.

Наостанок зауважимо, що Кремль демонстрував яскравий "привіт", коли делегація з Африки була у Києві. Тоді по столиці ворог вдарив 6 ракетами "Калібр" та 6 аеробалістичними "Кинджалами". На щастя, всі повітряні цілі вдалося збити. Попри це, делегація вирішила вдати, що ніякого ракетного удару взагалі не було.