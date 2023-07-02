Лише за минулу добу знищено ще 790 російських військових. Про втрати агресора пише 24 Канал.

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Скільки загарбників і техніки знищили українські воїни

  • Особового складу – близько 229 660 (+790) осіб,
  • танків – 4052 (+10),
  • бойових броньованих машин – 7888 (+20),
  • артилерійських систем – 4188 (+26),
  • РСЗВ – 637 (+5),
  • засобів ППО – 390 (+1),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 308 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3557 (+12),
  • крилатих ракет – 1261 (+0),
  • кораблів /катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6816 (+22),
  • спеціальної техніки – 583 (+3).