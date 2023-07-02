Лише за минулу добу знищено ще 790 російських військових. Про втрати агресора пише 24 Канал.
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Скільки загарбників і техніки знищили українські воїни
- Особового складу – близько 229 660 (+790) осіб,
- танків – 4052 (+10),
- бойових броньованих машин – 7888 (+20),
- артилерійських систем – 4188 (+26),
- РСЗВ – 637 (+5),
- засобів ППО – 390 (+1),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 308 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3557 (+12),
- крилатих ракет – 1261 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6816 (+22),
- спеціальної техніки – 583 (+3).