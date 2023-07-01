Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Бригадний генерал наголосив, що наші воїни продовжують просування та виконують вогневі завдання.

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Яких втрат зазнав ворог за добу

Олександр Тарнавський повідомив, що протягом доби наші підрозділи ракетних та артилерійських військ виконали 1 201 вогневе завдання. Унаслідок цього тільки вбитими ворог втратив щонайменше 2 роти.

Однак це далеко не всі приємні новини з Таврійського напрямку. ЗСУ успішно утилізували 14 одиниць ворожої техніки. Мова йде про:

бронетранспортер;

РСЗВ "Град";

протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра";

3 БпЛА "Zala";

3 гармати 2А36 "Гіацинт-Б";

2 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон";

гаубицю 2А65 "Мста-Б";

автомобільну техніку.

Крім того, наші захисники знищили 4 склади ворожих боєприпасів.

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Статистика ворожих втрат від Генштабу

Щодня наші воїни нищать загарбника та ворожу техніку. Станом на 1 липня ворожа армія поменшала на:

близько 228 870 загарбників;

4 042 танки;

7 868 бойові броньовані машини;

4 162 артилерійські системи;

632 реактивні системи залпового вогню;

389 засобів ППО;

315 літаків;

308 гелікоптерів;

3 545 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

1 261 крилату ракету;

18 кораблів та катерів;

6 794 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

580 одиниць спеціальної техніки.