Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Бригадний генерал наголосив, що наші воїни продовжують просування та виконують вогневі завдання.
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Яких втрат зазнав ворог за добу
Олександр Тарнавський повідомив, що протягом доби наші підрозділи ракетних та артилерійських військ виконали 1 201 вогневе завдання. Унаслідок цього тільки вбитими ворог втратив щонайменше 2 роти.
Однак це далеко не всі приємні новини з Таврійського напрямку. ЗСУ успішно утилізували 14 одиниць ворожої техніки. Мова йде про:
- бронетранспортер;
- РСЗВ "Град";
- протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра";
- 3 БпЛА "Zala";
- 3 гармати 2А36 "Гіацинт-Б";
- 2 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон";
- гаубицю 2А65 "Мста-Б";
- автомобільну техніку.
Крім того, наші захисники знищили 4 склади ворожих боєприпасів.
Як ЗСУ нищать ворожу техніку: дивіться відео
Статистика ворожих втрат від Генштабу
Щодня наші воїни нищать загарбника та ворожу техніку. Станом на 1 липня ворожа армія поменшала на:
- близько 228 870 загарбників;
- 4 042 танки;
- 7 868 бойові броньовані машини;
- 4 162 артилерійські системи;
- 632 реактивні системи залпового вогню;
- 389 засобів ППО;
- 315 літаків;
- 308 гелікоптерів;
- 3 545 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 1 261 крилату ракету;
- 18 кораблів та катерів;
- 6 794 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 580 одиниць спеціальної техніки.