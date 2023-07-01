Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Бригадный генерал подчеркнул, что наши воины продолжают продвижение и выполняют огневые задачи.
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Какие потери понес враг за сутки
Александр Тарнавский сообщил, что в течение суток наши подразделения ракетных и артиллерийских войск выполнили 1201 огневой задачи. В результате только убитыми враг потерял по меньшей мере 2 роты.
Однако это далеко не все приятные новости из Таврического направления. ВСУ успешно утилизировали 14 единиц вражеской техники. Речь идет о:
- бронетранспортере;
- РСЗО "Град";
- противотанковой пушке МТ-12 "Рапира";
- 3 БпЛА "Zala";
- 3 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";
- 2 самоходных артиллерийских установок 2С7 "Пион";
- гаубице 2А65 "Мста-Б";
- автомобильной технике.
Кроме того, наши защитники уничтожили 4 склада вражеских боеприпасов.
Как ВСУ уничтожают вражескую технику: смотрите видео
Статистика вражеских потерь от Генштаба
Каждый день наши воины уничтожают захватчика и вражескую технику. По состоянию на 1 июля вражеская армия уменьшилась на:
- около 228 870 захватчиков;
- 4042 танка;
- 7868 боевые бронированные машины;
- 4 162 артиллерийские системы;
- 632 реактивные системы залпового огня;
- 389 средств ПВО;
- 315 самолетов;
- 308 вертолетов;
- 3545 беспилотников оперативно-тактического уровня;
- 1 261 крылатую ракету;
- 18 кораблей и катеров;
- 6794 единицы автомобильной техники и автоцистерн;
- 580 единиц специальной техники.