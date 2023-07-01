Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Бригадный генерал подчеркнул, что наши воины продолжают продвижение и выполняют огневые задачи.

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Какие потери понес враг за сутки

Александр Тарнавский сообщил, что в течение суток наши подразделения ракетных и артиллерийских войск выполнили 1201 огневой задачи. В результате только убитыми враг потерял по меньшей мере 2 роты.

Однако это далеко не все приятные новости из Таврического направления. ВСУ успешно утилизировали 14 единиц вражеской техники. Речь идет о:

  • бронетранспортере;
  • РСЗО "Град";
  • противотанковой пушке МТ-12 "Рапира";
  • 3 БпЛА "Zala";
  • 3 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";
  • 2 самоходных артиллерийских установок 2С7 "Пион";
  • гаубице 2А65 "Мста-Б";
  • автомобильной технике.

Кроме того, наши защитники уничтожили 4 склада вражеских боеприпасов.

Как ВСУ уничтожают вражескую технику: смотрите видео

Статистика вражеских потерь от Генштаба

Каждый день наши воины уничтожают захватчика и вражескую технику. По состоянию на 1 июля вражеская армия уменьшилась на:

  • около 228 870 захватчиков;
  • 4042 танка;
  • 7868 боевые бронированные машины;
  • 4 162 артиллерийские системы;
  • 632 реактивные системы залпового огня;
  • 389 средств ПВО;
  • 315 самолетов;
  • 308 вертолетов;
  • 3545 беспилотников оперативно-тактического уровня;
  • 1 261 крылатую ракету;
  • 18 кораблей и катеров;
  • 6794 единицы автомобильной техники и автоцистерн;
  • 580 единиц специальной техники.