Кадрамы с уничтожением вражеских танков поделился министр обороны Украины Алексей Резников. На видео виден титанический труд наших военных, которые изо дня в день наносят врагу колоссальные потери.

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Как ВСУ уничтожили вражеские танки

С помощью точных ударов за сутки 23 июня наши воины уничтожили сразу 3 вражеских танка в районе Курдюмовки в Донецкой области. Таким образом, ВСУ пополнили утреннюю статистику Генштаба.

Мы не сходим со своего пути. Только за сутки на одном участке фронта в районе Курдюмовки наши войска уничтожили три российских танка,
– написал Резников.

Как ВСУ уничтожили российские танки: смотрите видео

Потери врага в полномасштабной войне

Каждый день наши защитники и защитницы делают все возможное и невозможное, чтобы нанести как можно больше потерь врагу и приблизить победу в войне. С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили:

  • около 223 910 захватчиков;
  • 4024 танка;
  • 7804 боевые бронированные машины;
  • 4015 артиллерийских систем;
  • 619 реактивных систем залпового огня;
  • 383 средства ПВО;
  • 314 самолетов;
  • 308 вертолетов;
  • 3460 беспилотников оперативно-тактического уровня;
  • 1228 крылатых ракет;
  • 18 кораблей и катеров;
  • 6731 единицу автомобильной техники и автоцистерн;
  • 548 единиц специальной техники.