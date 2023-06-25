Кадрамы с уничтожением вражеских танков поделился министр обороны Украины Алексей Резников. На видео виден титанический труд наших военных, которые изо дня в день наносят врагу колоссальные потери.

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Как ВСУ уничтожили вражеские танки

С помощью точных ударов за сутки 23 июня наши воины уничтожили сразу 3 вражеских танка в районе Курдюмовки в Донецкой области. Таким образом, ВСУ пополнили утреннюю статистику Генштаба.

Мы не сходим со своего пути. Только за сутки на одном участке фронта в районе Курдюмовки наши войска уничтожили три российских танка,

– написал Резников.

Как ВСУ уничтожили российские танки: смотрите видео

Потери врага в полномасштабной войне

Каждый день наши защитники и защитницы делают все возможное и невозможное, чтобы нанести как можно больше потерь врагу и приблизить победу в войне. С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили: