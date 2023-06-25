Кадрами зі знищенням ворожих танків поділився міністр оборони України Олексій Резніков. На відео видно титанічну працю наших військових, які день за днем завдають ворогу колосальних втрат.

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Як ЗСУ знищили ворожі танки

За допомогою влучних ударів за добу 23 червня наші воїни знищили одразу 3 ворожі танки в районі Курдюмівки в Донецькій області. Таким чином ЗСУ поповнили ранкову статистику Генштабу.

Ми не сходимо зі свого шляху. Лише за добу на одній ділянці фронту в районі Курдюмівки наші війська знищили три російські танки,

– написав Резніков.

Як ЗСУ знищили російські танки: дивіться відео

Втрати ворога у повномасштабній війні

Щодня наші захисники та захисниці роблять все можливе та неможливе для того, аби завдати якомога більше втрат ворогу та наблизити перемогу у війні. Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили: