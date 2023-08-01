Анатолій Штефан поділився подробицями знищення польової кухні окупантів. Військовослужбовець та блогер також виклав у соцмережах кадри влучання по ворожій техніці.
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Росіяни пообідали "бавовною"
Штефан процитував генерал-лейтенанта Сергія Наєва, який заявив, що Сили оборони працюють на Сумському напрямку.
Як пояснив полковник ЗСУ з позивним "Штірліц", наші захисники, які перебувають на Сумщині, побачили КамАЗ та кухню типу КП-75. Росіяни її розташували в лісосмузі, щоб пообідати. Наші захисники дали окупантам змогу приготувати їжу, а потім вдарили по ворогу.
Дочекавшись часу прийняття їжі – обід виявився пекельним. Слава воїнам України,
– написав він.
Зазначається, що ворожа кухня перебувала не у Сумській області, а на прикордонній території Росії.
Кадри знищення ворожої польової кухні: відео Сергія Наєва
Що відбувається на Сумщині
Командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергій Наєв написав у соцмережах, що Сумський напрямок щоденно потерпає від ворожих обстрілів. Росіяни гатять з мінометів та артилерії.
Заступник начальника Генштабу ЗСУ заявив, що наші воїни мають чітке завдання – адекватно реагувати на дії противника. В разі необхідності ЗСУ можуть діяти на упередження.
Завдяки ЗСУ ворог регулярно втрачає техніку
- Наприкінці липня наші воїни знищили 19 одиниць ворожої техніки на Таврійському напрямку. Також ЗСУ завдали потужних ударів по 8 складах росіян.
- Раніше Генштаб ЗСУ публікував кадри знищення 4 російських самохідних гаубиць "Мста-С". Задля цього наші захисники застосували HIMARS.
- Нагадаємо, біля Курдюмівки російські окупанти втратили 3 танки. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, який також опублікував відеозапис боїв на Донеччині.