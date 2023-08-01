Анатолий Штефан поделился подробностями уничтожения полевой кухни оккупантов. Военнослужащий и блогер также выложил в соцсетях кадры попадания по вражеской технике.

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Россияне пообедали "хлопком"

Штефан процитировал генерал-лейтенанта Сергея Наева, заявившего, что Силы обороны работают на Сумском направлении.

Как пояснил полковник ВСУ с позывным "Штирлиц", наши находящиеся на Сумщине защитники увидели КамАЗ и кухню типа КП-75. Россияне ее расположили в лесополосе, чтобы пообедать. Наши защитники дали оккупантам возможность приготовить еду, а затем ударили по врагу.

Дождавшись времени принятия пищи – обед оказался адским. Слава воинам Украины,

– написал он.

Отмечается, что вражеская кухня находилась не в Сумской области, а на приграничной территории России.

Кадры уничтожения вражеской полевой кухни: видео Сергея Наева



Что происходит на Сумщине

Командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ Сергей Наев написал в соцсетях, что Сумское направление ежедневно подвергается враждебным обстрелам. Россияне стреляют из минометов и артиллерии.

Заместитель начальника Генштаба ВСУ заявил, что у наших воинов есть четкая задача – адекватно реагировать на действия противника. В случае необходимости ВСУ могут действовать на упреждение.

Благодаря ВСУ враг регулярно теряет технику