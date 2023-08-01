Анатолий Штефан поделился подробностями уничтожения полевой кухни оккупантов. Военнослужащий и блогер также выложил в соцсетях кадры попадания по вражеской технике.
Читайте также Уничтожили редкий миномет: ВСУ "насыпают" врагу на Бахмутском направлении
Россияне пообедали "хлопком"
Штефан процитировал генерал-лейтенанта Сергея Наева, заявившего, что Силы обороны работают на Сумском направлении.
Как пояснил полковник ВСУ с позывным "Штирлиц", наши находящиеся на Сумщине защитники увидели КамАЗ и кухню типа КП-75. Россияне ее расположили в лесополосе, чтобы пообедать. Наши защитники дали оккупантам возможность приготовить еду, а затем ударили по врагу.
Дождавшись времени принятия пищи – обед оказался адским. Слава воинам Украины,
– написал он.
Отмечается, что вражеская кухня находилась не в Сумской области, а на приграничной территории России.
Кадры уничтожения вражеской полевой кухни: видео Сергея Наева
Что происходит на Сумщине
Командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ Сергей Наев написал в соцсетях, что Сумское направление ежедневно подвергается враждебным обстрелам. Россияне стреляют из минометов и артиллерии.
Заместитель начальника Генштаба ВСУ заявил, что у наших воинов есть четкая задача – адекватно реагировать на действия противника. В случае необходимости ВСУ могут действовать на упреждение.
Благодаря ВСУ враг регулярно теряет технику
- В конце июля наши воины уничтожили 19 единиц вражеской техники на Таврическом направлении. Также ВСУ нанесли мощные удары по 8 складам россиян.
- Ранее Генштаб ВСУ публиковал кадры уничтожения 4 российских самоходных гаубиц "Мста-С". Для этого наши защитники применили HIMARS.
- Напомним, возле Курдюмовки российские оккупанты потеряли 3 танка. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, также опубликовавший видеозапись боев в Донецкой области.