Взрывы в Херсоне раздаются с самого утра. Среди раненых есть волонтеры.

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Россияне снова обстреляли Херсон

В Херсонской областной прокуратуре отметили, что в Херсоне растет количество пострадавших из-за массивных вражеских обстрелов. Правоохранители проводят досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, 31 июля около 11.00 российские войска обстреляли жилой микрорайон города Херсона. Множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, получил 65-летний мужчина, который в момент обстрела двигался на автомобиле по одной из улиц,

– говорится в сообщении.

Утром оккупанты также ударили по центру областного центра, в результате чего:

погиб работник коммунального предприятия,

еще четверо его коллег получили ранения.

По состоянию на 15:30 в результате обстрелов областного центра ранения получили по меньшей мере 10 гражданских. Среди них – четверо волонтеров и несовершеннолетний мальчик.

"Данные уточняются. Обстрелы продолжаются", – подытожили в прокуратуре.

Смотрите фото с места вражеских обстрелов / Фото Херсонской облпрокуратуры и МВД

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В результате атаки есть жертвы

Спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров сообщил, что армия России ударила по херсонскому микрорайону Корабел.

Под вражеский обстрел в собственном автомобиле попал 65-летний мужчина. Знакомый пытался доставить товарища в больницу. Однако ранения оказались слишком тяжелыми, медикам осталось только констатировать смерть,

– заметил военный.

Также ранения получил 38-летний херсонец. Его госпитализировали с травмами ноги и руки.

"Херсон. С самого утра не утихают взрывы. Россияне обстреливают жилые кварталы города. Из-за вражеских обстрелов вспыхнул пожар в админздании, который оперативно ликвидировали пожарные", – отметили в МВД.

По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, враг бьет по жилым кварталам – больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть города.

"Российские террористы продолжают воевать с гражданскими людьми", – подчеркнул глава ОП.

Оккупанты обстреливают Херсон: видео

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Обстрелы не прекращаются

В Херсонской ОВА в 17:49 сообщили, что беспощадный российский террор не прекращается – оккупанты в очередной раз покрыли огнем Херсон.

Цинический обстрел унес жизни еще одного человека. Тяжелые травмы получила 16-летняя девушка. Врачи борются за ее жизнь,

– говорится в сообщении.

Также ранения получили:

волонтеры общественной организации, которые помогали херсонцам прийти в себя после затопления,

коммунальщик из Кировоградщины.

Всем травмированным оказывают необходимую медицинскую помощь.

"С самого утра российская армия беспощадно обстреливает Херсонщину. По состоянию на этот час (18:05 – 24 Канал) только в Херсоне – 17 раненых и трое погибших мирных людей. Еще один человек получил травмы в результате ударов по Бериславу", – написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, 16-летняя девушка – самая молодая пострадавшая. Один погибший и шестеро травмированных – это работники коммунального предприятия, еще пятеро – волонтеры, попавшие под вражеский огонь, когда помогали херсонцам с ликвидацией последствий обстрелов и подтопления.

Прокудин рассказал о последствиях обстрелов по состоянию на 18:00: видео

"Такая интенсивность обстрелов связана с ротацией вражеского войска на левобережье. Россия пополнила свои силы, которые до этого разбили наши ВСУ. Уничтожат и этих, но надо немного подождать! Дорогие херсонцы, пожалуйста, в ближайшие несколько дней будьте максимально осторожны!" – подчеркнул чиновник.

Он подытожил, что российские террористы кроют огнем весь город и обстрелы будут продолжаться, однако наши Силы обороны прилагают максимум усилий, чтобы выбить эту нечисть из украинской земли.

В комментарии Суспильному руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил о:

20 раненых в результате российских обстрелов в Херсоне,

одного – в Бериславе.

По его словам, из четыре человека погибли, в частности, одна женщина – в результате авиаудара по Казацкому Новокаховской общине. Ее достали из-под завалов дома.

Важно! В 18:13 Александр Прокудин призвал херсонцев находиться в укрытиях – угроза обстрела не исчезла.