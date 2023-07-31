Взрывы в Херсоне раздаются с самого утра. Среди раненых есть волонтеры.
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Россияне снова обстреляли Херсон
В Херсонской областной прокуратуре отметили, что в Херсоне растет количество пострадавших из-за массивных вражеских обстрелов. Правоохранители проводят досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
По данным следствия, 31 июля около 11.00 российские войска обстреляли жилой микрорайон города Херсона. Множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, получил 65-летний мужчина, который в момент обстрела двигался на автомобиле по одной из улиц,
– говорится в сообщении.
Утром оккупанты также ударили по центру областного центра, в результате чего:
- погиб работник коммунального предприятия,
- еще четверо его коллег получили ранения.
По состоянию на 15:30 в результате обстрелов областного центра ранения получили по меньшей мере 10 гражданских. Среди них – четверо волонтеров и несовершеннолетний мальчик.
"Данные уточняются. Обстрелы продолжаются", – подытожили в прокуратуре.
Смотрите фото с места вражеских обстрелов / Фото Херсонской облпрокуратуры и МВД
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В результате атаки есть жертвы
Спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров сообщил, что армия России ударила по херсонскому микрорайону Корабел.
Под вражеский обстрел в собственном автомобиле попал 65-летний мужчина. Знакомый пытался доставить товарища в больницу. Однако ранения оказались слишком тяжелыми, медикам осталось только констатировать смерть,
– заметил военный.
Также ранения получил 38-летний херсонец. Его госпитализировали с травмами ноги и руки.
"Херсон. С самого утра не утихают взрывы. Россияне обстреливают жилые кварталы города. Из-за вражеских обстрелов вспыхнул пожар в админздании, который оперативно ликвидировали пожарные", – отметили в МВД.
По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, враг бьет по жилым кварталам – больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть города.
"Российские террористы продолжают воевать с гражданскими людьми", – подчеркнул глава ОП.
Оккупанты обстреливают Херсон: видео
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Обстрелы не прекращаются
В Херсонской ОВА в 17:49 сообщили, что беспощадный российский террор не прекращается – оккупанты в очередной раз покрыли огнем Херсон.
Цинический обстрел унес жизни еще одного человека. Тяжелые травмы получила 16-летняя девушка. Врачи борются за ее жизнь,
– говорится в сообщении.
Также ранения получили:
- волонтеры общественной организации, которые помогали херсонцам прийти в себя после затопления,
- коммунальщик из Кировоградщины.
Всем травмированным оказывают необходимую медицинскую помощь.
"С самого утра российская армия беспощадно обстреливает Херсонщину. По состоянию на этот час (18:05 – 24 Канал) только в Херсоне – 17 раненых и трое погибших мирных людей. Еще один человек получил травмы в результате ударов по Бериславу", – написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, 16-летняя девушка – самая молодая пострадавшая. Один погибший и шестеро травмированных – это работники коммунального предприятия, еще пятеро – волонтеры, попавшие под вражеский огонь, когда помогали херсонцам с ликвидацией последствий обстрелов и подтопления.
Прокудин рассказал о последствиях обстрелов по состоянию на 18:00: видео
"Такая интенсивность обстрелов связана с ротацией вражеского войска на левобережье. Россия пополнила свои силы, которые до этого разбили наши ВСУ. Уничтожат и этих, но надо немного подождать! Дорогие херсонцы, пожалуйста, в ближайшие несколько дней будьте максимально осторожны!" – подчеркнул чиновник.
Он подытожил, что российские террористы кроют огнем весь город и обстрелы будут продолжаться, однако наши Силы обороны прилагают максимум усилий, чтобы выбить эту нечисть из украинской земли.
В комментарии Суспильному руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил о:
- 20 раненых в результате российских обстрелов в Херсоне,
- одного – в Бериславе.
По его словам, из четыре человека погибли, в частности, одна женщина – в результате авиаудара по Казацкому Новокаховской общине. Ее достали из-под завалов дома.