Глава государства отметил, что операция по ликвидации последствий обстрелов продолжается. На месте работают все необходимые службы.

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Зеленский показал последствия удара по Кривому Рогу

Зеленский рассказал, что по Кривому Рогу, по предварительным данным, россияне выпустили 2 баллистических ракеты.

Полностью разрушены этажи жилого дома с четвертого по девятое. Работы сложные: в разрушенном подъезде дома падали части конструкции. Мишенью террористов было также здание университета и админздание,

– отметил украинский лидер.

По состоянию на 17:45 известно о шести погибших, среди них – ребенок и его мама.

"Мои соболезнования родным. Десятки людей ранены и травмированы, всем оказывается необходимая помощь. К спасательной операции привлечены более 350 человек. Я благодарю каждого и каждого, кто спасает жизнь и помогает людям!" – подытожил президент.

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