В настоящее время идет спасательно-поисковая операция. В настоящее время известно по меньшей мере о 64 пострадавших, однако развалы еще продолжают разбирать, передает 24 Канал.
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От рук оккупантов погибли мать с дочерью
В ходе поисковых работ спасатели обнаружили тело погибшего ребенка. Впоследствии стало известно, что во время ракетной атаки умерла и мать девочки.
Местные СМИ сообщают, что погибшая женщина – 45-летняя Наталья, девочку 2003 года рождения звали Даша. Они жили на 8 этаже многоэтажки, в которую попала российская ракета. В момент атаки женщина вместе с дочерью были в доме.
Мать Наталья и ее 10-летняя дочь Даша / Фото из телеграмм-канала "Свои. Кривой Рог"
Отметим, что российская ракета полностью разрушила 5 этажей – от 4 до 9. Спасатели продолжают работать на месте атаки.
Родные погибших не могут сдержать слез, вспоминая Наталью и ее дочь. Сейчас они находятся у разрушенной многоэтажки, все неравнодушные поддерживают семью в скорби.
Родные оплакивают потерю: смотрите видео
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