Глава держави зазначив, що операція з ліквідації наслідків обстрілу триває. На місці працюють всі необхідні служби.
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Зеленський показав наслідки удару по Кривому Рогу
Зеленський розповів, що по Кривому Рогу, за попередніми даними, росіяни випустили 2 балістичні ракети.
Повністю зруйновано поверхи житлового будинку з четвертого по дев'ятий. Роботи складні: у зруйнованому під'їзді будинку падали частини конструкції. Мішенню терористів була також будівля університету й адмінбудівля,
– зазначив український лідер.
Станом на 17:45 відомо про шістьох загиблих, серед них – дитина та її мама.
"Мої співчуття рідним. Десятки людей поранені й травмовані, усім надається необхідна допомога. До рятувальної операції залучено понад 350 осіб. Я дякую кожному й кожній, хто рятує життя та допомагає людям!" – підсумував президент.
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Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу: коротко
- Вранці 31 липня ворог обстріляв Кривий Ріг. Одна з ракет влучила у 9-поверховий будинок, інша – у навчальний заклад.
- У Повітряних силах заявили, що Росія, ймовірно, атакувала місто балістичними ракетами. Встановити точний тип зброї вдасться лише після того, як спеціалісти оглянуть уламки.
- Також під час рятувальної операції стався обвал частини зруйнованого будинку. На щастя, внаслідок цього ніхто з рятувальників чи жителів – не постраждав.
- Наразі відомо, що унаслідок терористичних дій Росії загинуло 6 осіб, ще 64 – зазнали поранень. Серед них – двоє хлопчиків та троє дівчат віком від 4 до 17 років.